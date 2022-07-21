Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı

21.07.2022 16:45
Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı.

Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı.

TRB1 bölgesindeki dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına sürdürebilir entegrasyonu operasyonu çerçevesinde 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İş-Kur Elazığ Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve paydaşlar katıldı. Hedef kitlesi sosyal güvenci olmayan kadınlar ve 18-35 yaş arası işsiz genç yetişkinler olan programın amacı, kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içermelerini teşviş etmek olduğu bildirildi. Öte yandan 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 24 ay sürecek olan programın Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsadığı aktarıldı.

Yapılan toplantının 2. yönlendirme komitesi olduğunu aktaran FKA Genel Sekteri Abdulvahap Yoğunlu, "Bölgemizde hedef grup olarak belirlediğimiz dezavantajlı gençlerimize, yoksul gençlerimize ve özellikle de pozitif ayrımcılık gösterecek şekilde kadınlarımıza yönelik tasarladığımız projemizin bir yılındaki uygulama dönemindeyiz. Açılış konferansımızı ocak ayında yapmıştık. Aynı zamanda da yönlendirme komitemizde paydaşlarımızla bir araya gelmiştik. Projemizin ilerlemesi açısından gerek bakanlığımız gerek AB delegasyonu gerek bizler, faaliyetlerinin belirlenmesi, hedef kitle noktasında fikirleri alıyoruz. Bugün de değerli fikirlerle projemizin hasat dönemine geldi. Pandemi ve dünyadaki sosyo -ekonomik gelişmeleri göz önüne alındığımız zaman geldiğimiz noktada bizim de projemizin önemi biraz daha arttı. Bizde yararlanıcı kurum olarak bunun farkındayız. Projemiz temelde 18-35 yaş arasında bulunan gençlerimizi içeriyor. Yoksulluk sınırında bulunan, dezavantajlı olarak tabir edilen hedef kitlemizi mesleki eğitimler verip onları iş gücü piyasası ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu amaca yönelik birçok kurumumuz gerçekten değerli çalışmalar yapıyor" dedi.

Toplantı sunumların ardından sona erdi.

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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