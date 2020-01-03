Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi, 'gün'de zehirlenmiş - Son Dakika
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Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi, 'gün'de zehirlenmiş

6 saat önce

ELAZIĞ'da, konserve semizotu tüketen 6 kişinin, kadınların yemekler hazırlayıp, evde bir araya geldiği 'gün' diye bilinen buluşmada zehirlendiği ortaya çıktı.

Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi, 'gün'de zehirlenmiş, System.String[]

ELAZIĞ'da, konserve semizotu tüketen 6 kişinin, kadınların yemekler hazırlayıp, evde bir araya geldiği 'gün' diye bilinen buluşmada zehirlendiği ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, zehirlenen 2 çocuk ve 4 kadının yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini belirterek, Aslıhan (5) ve annesi Neslihan Gür'ün sağlık durumlarının kritik olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki Nazife Kesici'nin oğlu Serkan Dolunay ise annesi ve akrabalarının zehirlendiğini geç fark ettiklerini belirtti.

Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta geçen hafta meydana gelen olayda, ev yapımı konserve semizotundan yiyen Neslihan Gür ve kızı Aslıhan, Nazife Kesici, Seher Şabanşuba, Seda Gül (9) ile Firdevs Urhan'da bulantı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine 6 kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan 6 kişiden Neslihan Gür ve kızı Aslıhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yapılan incelemede zehirlenmenin, konserve semizotundan kaynaklandığı belirlendi. 2'si çocuk 6 kişinin, kadınların yemekler hazırlayıp, evde bir araya geldiği 'gün' diye bilinen buluşmada zehirlendiği ortaya çıktı.

BAŞHEKİM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİRAZ DAHA TOPARLANMA BEKLİYORUZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, zehirlenen hastaların tedavilerinin yoğun bakım ünitelerinde sürdürüldüğünü belirterek, Aslıhan ve annesi Neslihan Gür'ün sağlık durumlarının kritik olduğunu söyledi. DHA muhabirine konuşan Ayten, şunları kaydetti:

"Mevcut 6 hastamıza müdahale edilmiş. 1 hafta önce besin zehirlenmesi nedeniyle etkilenen hastalar, birkaç gün sonrasında ayın 31'i ve 1'i itibarıyla hastanemize başvuruyorlar. Biri de dış merkezdeki hastaneden bize sevk ediliyor. 2 çocuk, 4 erişkin hastamız var. 2 çocuk yoğun bakımda, 4 kişi de anestezi ve dahili yoğun bakımda takip ediliyor. Bunlardan maalesef en küçük olan 5 yaşındaki çocuğumuzun durumu, biraz daha ciddi. Bize ulaştığında yeniden canlandırma işlemi yapılarak yoğun bakıma alınmış. Geldiği güne göre nispeten daha iyi. Bu tip rahatsızlıklarda zaman içinde bazı parametrelerde düzelme oluyor. Bütün hastalarımıza anti toksin tedavisi uygulandı. Ondan sonraki süreçte destek tedavisi ile devam ediyor. Yoğun bakımdaki erişkin hastalarımızdan bir tanesinin biraz daha solunum sıkıntısı var. Diğerlerinde görme bozukluğu, yutmada bazı sıkıntılar ve bazı nörolojik şeyler var. Bunlar da süreç içinde anti toksinin etkisi azaldıkça inşallah, kişiden kişiye biraz değişme olacaktır. Önümüzdeki hafta biraz daha toparlanma bekliyoruz hastalarda."

'KONSERVE MUHTEMELEN HAVA ALMIŞ'

Nazife Kesici'nin oğlu Serkan Dolunay ise annesi ve akrabalarının zehirlendiklerini geç fark ettiklerini belirterek, "Oturmaya gidiyorlar, teyzemin kızının evine. Orada semizotu konservesinden yiyorlar. Konserve muhtemelen hava almış. Yoğurtla karıştırılıp çay ve pastanın yanında verilen bir şey, kasıt yoktur bunda. Zehirlenmişler ama farkında değiller önce. Daha sonra herkes ayrı ayrı birbirinden habersiz çeşitli hastanelere gidiyor. 2 gün sonra teyzemin kızı ve çocuğu aynı evde yaşadıkları için aynı yemekten tekrar yemişler. Bundan dolayı onların sağlık durumları daha ağır" dedi.


Bağlar, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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