Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildiELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 Kaynak: İHA
'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak
ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Arıcak İlçesi
Yoğunbilek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyon sırasında bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada 2'sini ölü olarak ele geçirdi.
Bölgede operasyonun geceden itibaren aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.
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