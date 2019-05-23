Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildiELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Arıcak İlçesi Yoğunbilek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyon sırasında bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada 2'sini ölü olarak ele geçirdi.
Bölgede operasyonun geceden itibaren aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.
Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 Kaynak: İHA
Arıcak, Elazığ, 3. Sayfa
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