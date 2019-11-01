Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildiElazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da kaçak tütün bulundurulduğu tespit edilen depoya baskın düzenledi. Depoda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne imha edilmek üzere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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