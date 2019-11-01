Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildiElazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da kaçak tütün bulundurulduğu tespit edilen depoya baskın düzenledi. Depoda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne imha edilmek üzere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı
ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]