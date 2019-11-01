Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

7 saat önce

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik istihbarat çalışmasında kente kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.


Kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, çuvallar ve poşetlerin içinde 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü K.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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