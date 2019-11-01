Elazığ'da 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik istihbarat çalışmasında kente kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, çuvallar ve poşetlerin içinde 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü K.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.