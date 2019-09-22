Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Elazığ'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu plakası belirlenen bir aracı takibe alarak kontrol noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka bagajda gizlenmiş satışa hazır 20 poşette yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 140 bin TL olan haplarla ilgili araçta bulunan H.B. ve M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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