Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 20 bin bandrolsüz makoran ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 20 bin bandrolsüz makoran ele geçirildi

Elazığ'da 20 bin bandrolsüz makoran ele geçirildi

23 dakika önce

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da 20 bin bandrolsüz makoran ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polis, çalışmasında bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün mamullerinin bulundurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 100 karton içerisinde 20 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.


Operasyonda şüpheli K.K. yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:48 Kaynak: İHA
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