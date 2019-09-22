Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

28 dakika önce

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik alınan bir istihbarat doğrultusunda tespit edilen bir otomobili takibe aldı.


Otomobili uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş satışa hazır 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.


Otomobil sürücüsü H.B. ile M.B, gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı
Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]