Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
1 saat önce
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:44 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekiplerin bir süre sonra durdurduğu araçta yaptığı aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, araçtaki H.B. ve M.B. gözaltına alındı.
Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi