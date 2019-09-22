Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

1 saat önce

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekiplerin bir süre sonra durdurduğu araçta yaptığı aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, araçtaki H.B. ve M.B. gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:44 Kaynak: DHA
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