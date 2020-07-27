Elazığ'da 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kullandıkları araçta arama yapan, 20 kaçak cep telefonu buldu.
Operasyonda B.D. ve S.D. gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.