Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı

16 dakika önce

Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye 200 organik kovan dağıtıldı.

Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı, System.String[]
Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye 200 organik kovan dağıtıldı.
Organik arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye El Sanatları Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle organik kovan verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı konuşmada, kentin coğrafi koşulları, iklimi ve bitki florası zenginliğiyle arıcılık için oldukça elverişli olduğunu söyledi.
Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu kaydeden Karahan, daha önce de kentin birçok ilçesine kovan dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Karahan, "Bizler de sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirmek arıcılığımızı bir adım öne götürmek bal üretimimizi artırmak için değişik projeler uyguluyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:11 Kaynak: AA
Karakoçan, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]