Elazığ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Öğretmevinde yapılan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında kentteki 412 okulda 8 bin 524 öğretmen ile 127 bin 61 öğrenciye eğitim vereceklerini belirtti.



Birinci dönemin 17 Ocak 2020'de sona ereceğini belirten 3 Şubat'ta başlayacak olan 2. dönemin ise 19 Haziran'da sona ereceğini ifade eden Gürtürk, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül'de uyum eğitiminin yapılacağını aktardı.

Öğretmenler tarafından eylül ve haziran aylarında yapılan mesleki çalışmaların birer haftasının ara tatil döneminde gerçekleştirileceğini aktaran Gürtürk, şöyle devam etti:



"Ara tatillerin temel sebebi, verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Ayrıca daha önce en az 10 dakika olarak belirlenen teneffüs süresi, normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika olarak değiştirildi. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüs süresi en az 10 dakika olmaya devam edecektir."



Gürtürk, yönetmelikte yapılan bir başka değişikliğe göre, öğretmenler kurulu kararıyla blok ders yapılması uygulaması kaldırıldığını da sözlerine ekledi.