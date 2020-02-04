Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı - Son Dakika

Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı

6 saat önce

Elazığ'da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı, System.String[]

Elazığ'da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 05:10:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]