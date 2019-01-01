Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2019'un İlk Bebeği Bahar Mina Oldu

Elazığ'da 2019'un İlk Bebeği Bahar Mina Oldu

31 dakika önce

Elazığ'da 2019'un ilk bebeği Bahar Mina olduELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.

Elazığ'da 2019'un ilk bebeği Bahar Mina oldu

ELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.

Muhammed ile Canan Nursever çiftinin ilk bebeği de olan kente 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Bahar Mila ismi verildi. Yeni yılın ilk bebeğini, Vali Vekili Mustafa Gül, ve İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Gül, Bahar Mila'ya altın takarak, ailesine tebriklerini iletti. Vali Vekili Gül, Bu hastanenin ve bu yılın ilk bebeği. Biz de valilik olarak babasına acizane bir hediye veriyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah analı babalı büyütsün dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 05:30:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2019'un İlk Bebeği Bahar Mina Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]