Elazığ'da 2019'un İlk Bebeği Bahar Mina Oldu
7 dakika önce
Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.
Elazığ
'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.
Muhammed ile Canan Nursever çiftinin ilk bebeği de olan kente 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Bahar Mila ismi verildi. Yeni yılın ilk bebeğini, Vali Vekili Mustafa Gül
, ve İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Gül, Bahar Mila'ya altın takarak, ailesine tebriklerini iletti. Vali Vekili Gül, Bu hastanenin ve bu yılın ilk bebeği. Biz de valilik olarak babasına acizane bir hediye veriyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah analı babalı büyütsün dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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