Kılıçdaroğlu, Deprem Nedeniyle Okul Sorunu Yaşanan Elazığ'da İbb'nin İnşa Edeceği Okulun Temelini Atacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Deprem Nedeniyle Okul Sorunu Yaşanan Elazığ'da İbb'nin İnşa Edeceği Okulun Temelini Atacak

02.09.2022 12:09
Kılıçdaroğlu, Deprem Nedeniyle Okul Sorunu Yaşanan Elazığ'da İbb'nin İnşa Edeceği Okulun Temelini Atacak

Elazığ’da 2020’de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması nedeniyle eğitim sorunu yaşanan kente CHP Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul inşa ediyor. Okulun temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 20 Eylül’de atılacak.

Elazığ'da 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması nedeniyle eğitim sorunu yaşanan kente CHP Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul inşa ediyor. Okulun temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 20 Eylül'de atılacak.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'a geliyor... Partisinin Grup Toplantısı'nı yapacağı Elazığ'da Kılıçdaroğlu, kente İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek okulun temelini de atacak.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentteki okullar ağır hasar aldı. Eğitim verilemeyecek olan okullar yıkılırken, kentte okul sorunu yaşandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'li büyükşehir belediyeleriyle temasa geçerek kente okul yapılmasını talep etti. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri Elazığ'a üç okul inşa etme kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak 10 Ağustos'ta okul yapım projesi için ihaleye çıktı. Okulun temeli 20 Eylül'de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin katılacağı bir tören ile atılacak.

İBB'nin Sürsürü Mahallesi'nde inşa edeceği Gazi Anadolu Teknik Lisesi kampüsünde, dersliklerin yanı sıra spor salonu, sosyal alanlar, atölyeler de yer alıyor.

PERTEK KÖPRÜSÜ SÖZÜ

Gürsel Erol, Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasındaki baraj gölüne 50 yıldır köprü yapılmadığını; AKP'nin 20 yıldır bunu vaat etmesine rağmen inşa etmediği bu köprünün iktidara gelindiğinde CHP tarafından yapılacağını geçen hafta açıklamıştı. Erol, Kılıçdaroğlu'nun 20 Eylül'de Elazığ'da bu vaadi açıklayacağını da bildirdi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Deprem Nedeniyle Okul Sorunu Yaşanan Elazığ'da İbb'nin İnşa Edeceği Okulun Temelini Atacak - Son Dakika

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