ELAZIĞ'DA KURUTMALIK VE SALÇALIK DOMATES HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA KURUTMALIK VE SALÇALIK DOMATES HASADI BAŞLADI

23.08.2022 21:46
ELAZIĞ'DA KURUTMALIK VE SALÇALIK DOMATES HASADI BAŞLADI

ELAZIĞ'da, 2022 sezonunun ilk kurutmalık ve salçalık domatesinin hasadı yapıldı.

ELAZIĞ'da, 2022 sezonunun ilk kurutmalık ve salçalık domatesinin hasadı yapıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Alatarla köyünde, kurutmalık ve salçalık domatesinin ilk hasadı yapıldı. Hasat için tören düzenlendi. Törene Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Üretilen domatesler, bir yandan hasat edilirken bir yandan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa hazır olacak yaklaşık 80 bin ton domatesin ülke geneline ve dünyanın birçok yerine gönderileceği belirtildi. Programına katılanlar işçiler ile sohbet edip, hasat yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, 2020'de 520 bin ton domates ihraç ederek, 312 milyon dolarlık gelir elde edildiğini ve kentte 20 bin dekarlık alanda 80 bin ton domates üretildiğini ifade ederek, 'Ülkemiz domates üretimi ve ihracatında net olarak ihracatçı bir ülkedir. Dünya ihracat rakamına baktığımızda, 2020 yılı verilerine göre 9.8 milyar dolarlık bir gelir ve 7.7 milyon tonluk domates üretimi var. Biz de bu domates üretiminde ülke olarak iyi bir konumdayız. Ülkemiz dünya domates ihracatında 9'uncu sırada yer alıyor. 2020 yılında 520 bin ton domates ihraç ederek, ülkemize 312 milyon dolarlık gelir elde etmişiz. İlimizde domates ve salça fabrikası kurulduktan sonra üretim alanlarımızda ciddi bir artış meydana geldi. 2021 yılında Elazığ'da 20 bin dekar alanda 80 bin ton domates üretmişiz. Bulunduğumuz alanda 2 bin dekarlık alanda yıllık üretim beklentisi 15 ile 20 bin ton arasında değişmektedir. Geçtiğimiz yıla göre dekara verim 4 kilo ise bu yıl 7 ile 10 kilo arasında değişmektedir' dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA KURUTMALIK VE SALÇALIK DOMATES HASADI BAŞLADI - Son Dakika

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