Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 21 Kursiyer, Avcı Eğitim Belgesi Aldı

Elazığ'da 21 Kursiyer, Avcı Eğitim Belgesi Aldı

13 dakika önce

Elazığ'da Avcı Eğitim Kursuna katılan 22 kişiden 21'i belge almaya hak kazandı.

Elazığ'da 21 Kursiyer, Avcı Eğitim Belgesi Aldı, System.String[]
Elazığ'da Avcı Eğitim Kursuna katılan 22 kişiden 21'i belge almaya hak kazandı.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılının ilk avcı eğitim kursu yapıldı.Kursa 22 kişi katıldı. Verilen eğitimlerin ardından kursiyerlerden 21'i belge almaya hak kazandı.

Kurumdan yapılan açıklamada,"Avlanmaktaki temel esas bireylerin tabiatın parçası olduğunu, tabiat olmadan bireylerin olamayacağını, ekolojik dengenin nasıl korunması gerektiğini, korunmayan ekolojik dengelerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini, ilk yardım, sürdürülebilir avlanma ve yasal bir avcının nasıl olacağı hakkındaki bilgilerin verildiği 2019 yılının ilk Avcı Eğitim Kursu yapıldı.Avcı Eğitim Kursuna 22 kursiyer katılmış olup eğitim sonucunda 21 adet kursiyer belge almaya hak kazanmıştır"denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

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