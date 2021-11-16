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ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI

16.11.2021 10:12

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince 210 kilogram esrar geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince 210 kilogram esrar geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin farklı adreslerinde yapılan operasyonlarda ise 110 kilogram toz ile 97 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI
ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI
ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI
ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI - Son Dakika
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