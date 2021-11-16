ELAZIĞ'DA 210 KİLO ESRARA 5 GÖZALTI - Son Dakika

Bu kadarına da pes! Otomobil stokçuları sitelerin otoparklarına kadar girdiler

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince 210 kilogram esrar geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin farklı adreslerinde yapılan operasyonlarda ise 110 kilogram toz ile 97 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.