Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki 5 şüphelinin adreslerinde de 110 kilogram toz ve 97 kilogram da kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.