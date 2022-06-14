212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

14.06.2022 09:34

212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandıELAZIĞ Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 212 kök kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı.

212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 212 kök kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda bir şüphelinin merkeze bağlı Gökçe köyünde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 212 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli N.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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