Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda bir şüphelinin merkeze bağlı Gökçe köyünde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 212 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli N.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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