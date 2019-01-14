Elazığ'da 212 Köy Yolu Açıldı, 15'inde Çalışma Sürüyor
1 saat önce
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 212'si açıldı, 15'inde ise çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Elazığ
'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 212'si açıldı, 15'inde ise çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Elazığ'da geçtiğimiz hafta yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kent gelinde kar yağışının ardından 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmada 212 köyün yolu açıldı. Halen kapalı bulunan 15 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kar
nedeniyle ilçelerden Maden ile Palu
'da 5'er, Sivrice
'de 4 ve Kovancılar
'da ise 1 köy yolunun kapalı bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor
Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi