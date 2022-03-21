Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

21.03.2022 14:01
Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada Elazığ'a kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Hankendi yol kontrol noktasında tedbir alan jandarma ekipleri şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak araçta arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda araçta 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekiplerce şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaçakçılıkla Mücadele, Jandarma, Elazığ, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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