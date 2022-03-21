Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kente kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Takip sonucu Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetler içerisinde 215 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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