Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

21.03.2022 18:14
Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kente kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Takip sonucu Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetler içerisinde 215 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Malatya'da hız denetimi yerli radarla yapılacak Malatya'da hız denetimi yerli radarla yapılacak Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma, Tragger, Elazığ, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement