Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
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Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi

6 saat önce

Elazığ'da sabah saatlerinde 4.9 şiddetindeki depremin ardından akşama kadar toplam 22 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi, System.String[]

Elazığ'da sabah saatlerinde 4.9 şiddetindeki depremin ardından akşama kadar toplam 22 artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9'luk depremin ardından artçılar da geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, akşam saatlerine kadar 4.9'luk deprem sonrasında 1.1 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 22 artçı deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli Köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezin de ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan bazı köylerde de bir kaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu.

(İHA)

Elazığ, Deprem, Sabah, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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