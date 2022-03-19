Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı

19.03.2022 13:09
Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da devam eden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, 60 personel ve 64 araçla kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.


Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı
Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı
Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı
YORUMLAR
500
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor

Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 226 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement