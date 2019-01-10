Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 227 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da 227 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

46 dakika önce

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 227 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köyün yolu ulaşıma kapandı.  Elazığ İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Kar, Elazığ, Güncel
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