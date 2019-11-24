Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk tören öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinin düzenlediği programda, şiirler okundu, öğrencilerce oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu yaptığı konuşmada, geleceğin öğretmenler sayesinde inşa edileceğini belirterek, "Mum gibi eriyerek etrafını aydınlatmak insanların arayışında rehber ve kendini geliştirmede anahtar olmak öğretmen olmaktan geçmektedir. 24 Kasım günü 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk ise Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen seçildiği gün olan 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.


Öğretmenlik mesleğinin yaşayarak öğrenilebileceğini aktaran Göktürk, tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere seve seve verdiklerini dile getirdi.


Program, stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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