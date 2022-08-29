Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi

29.08.2022 11:10
Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 23 okul yerine kente 27 okul kazandırıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 23 okul yerine kente 27 okul kazandırıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kent genelindeki tüm okullarda inceleme yapılarak yıkılması ya da güçlendirilmesi gereken okullar tespit edildi. Bu kapsamda ağır hasar gören 23 okul kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkılan okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde İl ve Devlet Yatırım Programı ile hayırseverlerin desteğinde yapımına başlanan 27 okuldan 15'i tamamlanarak geçen yıl eğitim-öğretime açıldı. Kalan 12 okulun inşası da bu yıl tamamlandı. Depreme dayanıklı bu okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ders zili çalacak.

İlde orta ve hafif hasarlı 39 okuldan geçen yıl 28'i, bu yıl da 11'inde güçlendirme yapıldı. 18 okul da gerekli onarım yapılarak yenilendi.

Kentte ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 21 Mart'ta Elazığ'ı ziyaretinde açıkladığı yatırım programına alınan 1 milyar 366 milyon lira bütçeli ilave 69 okulun daha inşası için çalışmalara başlandı.

"Elazığ'ın farklı noktalarında modern okullar yükseliyor"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan, AA muhabirine, depremin hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili tüm bakanların kentteki yaraların sarılması için her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Bu desteklerle depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını ifade eden Yerebasan, "İlgili kurumların katkılarıyla depremde ağır hasar gören 23 okulumuz hızlı bir şekilde yıkıldı. Geçtiğimiz yıl 15, bu yıl ise 12 okulumuz olmak üzere toplam 27 okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir." dedi.

69 okulun daha ile kazandırılacağını anlatan Yerebasan, "Bu çalışmalarla ilimizde depremin izleri silindiği gibi öğrencilerimizin modern, güvenli ortamlarda eğitim öğretim görmeleri sağlanmıştır. Verilen desteklerle Elazığ'ın farklı noktalarında daha modern ve kullanışlı okullar yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Yerebasan, yeni okullarda öğrencilerin sosyal aktiviteler yapabileceği, sportif faaliyetler gerçekleştirebileceği alanların olacağını da bildirdi.

Yeni okulların her anlamda donanımlı yapıldığına işaret eden Yerebasan, kent genelinde altyapısı bulunan bütün okullarda doğal gaz bağlantısının yapıldığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan 23 okul yerine 27 okul inşa edildi - Son Dakika
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