Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra okullu oldu - Son Dakika
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Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra okullu oldu

12.09.2022 12:49

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde babasını ve ağabeyini kaybeden, annesi ile enkazdan saatler sonra yaralı çıkarılan Yüsra Yıldız, anaokuluna başladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde babasını ve ağabeyini kaybeden, annesi ile enkazdan saatler sonra yaralı çıkarılan Yüsra Yıldız, anaokuluna başladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı'nın enkazında babası Hüseyin ve 12 yaşındaki ağabeyi Onur Yıldız'ı yitiren, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından annesi Ayşe Yıldız ile sağ çıkarılan Yüsra, ayak ve bacaklarındaki ezilmeler nedeniyle 7 operasyon geçirdikten sonra sağlığına kavuştu.

Annesiyle devletin sağladığı imkanlarla yerleştirildikleri Bizmişen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşamını sürdüren Yüsra, aynı mahalledeki İyiliğe Uçanlar Anaokulu'nda eğitim hayatını başladı.

Annesi Ayşe Yıldız ile okula giden 5,5 yaşındaki Yüsra, arkadaşlarıyla oyun oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

"İnşallah bizim için bundan sonra daha iyi olacak"

Anne Ayşe Yıldız, AA muhabirine, kızı okula başladığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Kızının alışma süreci yaşayacağını dile getiren Yıldız, "Kızım okul için çok hevesli. Bana sürekli 'Okula gidelim' diyordu. Okulu görmek istiyordu. Kaydını yaptırdım, geldik okula." dedi.

Kızının okula başlamasının hem kendisine hem de kızına iyi geleceğini ifade eden Yıldız, kızı ile heyecanla okula geldiklerini belirtti.

Yıldız, "Yüsra ilk defa okula gidecek. İlk gün olmasına rağmen kızım çocuklarla çok eğlendi, güzel vakit geçirdi. İnşallah bizim için bundan sonra daha iyi olacak. Her zaman kızımın yanındayım. Elimden geldiğince kızıma destekçiyim. İnşallah kızım için iyi bir dönem olur. Evde çok sıkılıyordu. Psikolojisi de bozuktu. İnşallah burası ona iyi gelir. Hemen arkadaşlar edindi. İyi vakit geçiriyor. Burada oyun oynaması ve güzel zaman geçirmesi ona moral olur. Kızımdan başka kimsem yok, ona hep yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

Okulun evlerine yakın olduğunu anlatan Yıldız, kızını okula rahat götüreceğini dile getirdi.

İyiliğe Uçanlar Anaokulu Müdürü Fatih Bozkuş da Elazığ depreminin simgesi olan Yüsra'nın bugün okullarında eğitim öğretime başladığını söyledi.

Okul binasının depremden sonra İyiliğe Uçanlar Derneği'nce yapıldığını anlatan Bozkuş, "Yüsra'nın bizim öğrencimiz olması bize ayrı bir mutluluk verdi. Arkadaşlarıyla oryantasyon sürecine başladı. Okulumuz donanım olarak en üst seviyelerde. Okulumuzun tüm imkanlarından en iyi şekilde faydalanacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Onur Yıldız, Ayşe Yıldız, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra okullu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra okullu oldu - Son Dakika
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