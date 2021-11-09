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Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu

09.11.2021 11:40

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası il merkezi, ilçeler ve kırsal alanlarda yapımına başlanan konutların yapımı devam ederken, şuana kadar 12 bin 107 depremzede vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. TOKİ tarafından merkez, ilçe, kırsal alan ve kentsel dönüşüm alanlarında yapımına başlanan konutların bir kısmı tamamlanırken, hak sahibi olan 478 depremzede vatandaş daha ev ve iş yerlerine kavuştu. 379'u konut 99'u da iş yeri olmak üzere toplamda 478 depremzede için yapılan kura çekimi AFAD binası toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bugün itibariye 478 hak sahibi olan vatandaşın iş yerlerini ve evlerini teslim edeceklerini belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Malumunuz olduğu üzere ekim ayıyla beraber kura çekimlerinde bir hızlanma ve yoğunlaşma yaşamıştık bu çerçevede ekim ayı içerisinde bin 600 kadar vatandaşımızın konutlarını belirlemiştik. Kasım ayı içerisinde de bu kuraları TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konutları ve iş yerlerini bitirip bizlere artık kura çekip vatandaşlarımıza teslim edebilirsiniz dediği konutları biz burada kura çekmek suretiyle vatandaşlarımıza teslim etme şansına kavuşuyoruz. Hem Toplu Konut İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız yoğun bir mesai harcıyorlar. Vatandaşlarımız kuralarını çektikten kısa süre sonra taşınma imkanlarına kavuşmuş olacaklar. Bugün çekeceğimiz kuralara baktığımız da toplamda 478 adet konut ve iş yeri kurası çekeceğiz. Bunların 99 tanesi iş yeri kurası. Bu iş yeri kurası da rezerv alanda Yazıkonak'tan çektikten sonra bu defa Çatalçeşme 2. etap 10, Çatalçeşme 5. etap 7, Yemişlik 1. etap 30, Yemişlik 2. etap 7, Yemişlik 3. etap 10 ve Zafran Mahallesi'nde 35 adet olmak üzere 99 iş yerinin kurasını çekeceğiz. Bu iş yeri kuralarını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce iş yerlerine kavuşmaları için gayret sarf ediyoruz. Bugün merkez Hicret Mahallesi'nde 31 adet konut kurası çekeceğiz. Aynı zamanda bugün ilk defa Baskil ilçesinden 198 adet konutun kurasını çekeceğiz. Bir taraftan Elazığ merkezdeki konutları bir taraftan ilçelerde ki konutları bir taraftan da kırsal kesimdeki konutların tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi için gayret içerisindeyiz. Son olarak da 150 adet köy konutlarıyla ilgili kura çekimi yapacağız" dedi.

Önlerindeki süreci en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların konutlarını bir an önce teslim etmek istediklerini de kaydeden Vali Toraman, "Şu ana kadar bugün çekeceğimiz kuralar da dahil olmak üzere 12 bin 107 konut ve iş yerinin kurasını çektik. Afetten ve kentsel dönüşümden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşallah bu süreci kısa zamanda toparlayıp vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşmesi için yürütülen çalışmalarda yavaş yavaş sona gelmiş olacağız" diye konuştu.

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu
Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu
Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu
Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 12 bin 107 vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu - Son Dakika
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