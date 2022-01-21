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Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

21.01.2022 13:05

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı devam eden 24 bin 83 konuttan 17 bin 95'i ile 243 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı devam eden 24 bin 83 konuttan 17 bin 95'i ile 243 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremin ardından yapımı devam eden 17 bin 95 konut ve 243 iş yerinin kurası çekildi.

"Çalışmalar Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürütülmüştür"

24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, "Deprem Elazığ ve ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede hissedilmiştir. İlimizde 37 Malatya'da 4 olmak üzere toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Elazığ'da enkazdan 45 vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken Elazığ'da bin 66 Malatya'da ise 481 vatandaşımız yaralanmıştır. Depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve konuşmalarında süratle TOKİ olarak adımlarımızı atarak yapılması gerekenleri yapıp kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız ifadesini kullanmışlardı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bakanlığımız ilimizde yaraları sarmak için var gücüyle gece gündüz demende çalışmalarını sürdürmüştür. Bakanımızın talimatları Genel Müdürlüğümüzün koordinesi ile bin 175 kişilik hasar tespiti ekibi ile çok kısa sürede 91 bin bina incelenerek hasar tespitleri yapılmıştır. İlimizde 27 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra 4 bin 256 yapı hasar tespiti yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları tabletler üzerinden yapılarak veriler anında merkezde toplanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Sisteme hasar gören binaların yapısal ve kullanım durumu gibi bilgiler eklenmiştir. Bu çalışmalar Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürütülmüştür" dedi.

"Elazığ deprem haritasına göre birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır"

Konutlar hakkında bilgi veren Şişecioğlu, "1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye deprem haritasına göre Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 66'sı bir ve ikinci derecede deprem bölgesinde yer almakta olup nüfusumuzun da yüzde 71 bir ve ikinci derece tehlikede yaşamaktadır. Bu verilerde ilimizde birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlar, deprem, ısı yalıtımı, binaların yangından korunması yönetmenliği, erişilebilirlik standartlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konutların alt yapısı, ulaşımı, düzenlenmesi ve sosyal donatılarıyla bir bütün şeklinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilmektedir. 24 Ocak 2020 depremi sonrasında 6 bin 336 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında ilimizde Abdullahpaşa, Rüstempaşa, Sürsürü, Kızılay mahalleleri ve Sivrice ilçesi riskli alan ilan edilmiştir. Abdullahpaşa da 2 bin 45 Mustafapaşa bin 275, Sürsürü birinci etapta 179 ikinci etapta 802 konut Rüstempaşa birinci etapta 312 ikinci etapta 299 konutun kurasını çektik inşaatlar son aşamaya gelmek üzereler. Sivrice ilçemizde de 305 konut tamamlandı en kısa sürede de konutların dağıtımı planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi
Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi
Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

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Deprem, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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