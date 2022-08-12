Elazığ'da 226 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika
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Elazığ'da 226 deprem konutu için kura çekildi

12.08.2022 14:57
Elazığ'da 226 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 226 konutun kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 226 konutun kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan 226 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Ömer Toraman, kura çekimiyle 226 hak sahibinin evine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Toraman, il merkezindeki hak sahiplerinin büyük oranda konutlarına yerleştiğini belirtti.

Toraman, devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini dile getirerek, "Kırsal kesimdeki hak sahibi vatandaşlarımızın da şu ana kadar yaklaşık yüzde 55'i konutlarını teslim aldı. Yaklaşık yüzde 30'unun konutlarının inşası sürüyor. 1922 konutun inşası devam ediyor. Bunlar da bittikçe vatandaşlarımıza teslim edilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Sivrice, Aralık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 226 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 226 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika
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