Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi - Son Dakika

Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi

06.03.2021 05:57
Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi, System.String[]

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için dört farklı lokasyonda inşa edilen 4 bin 700 konutun kura çekimi 19 saat 25 dakikada tamamlandı.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için dört farklı lokasyonda inşa edilen 4 bin 700 konutun kura çekimi 19 saat 25 dakikada tamamlandı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 bin 700 konut için karma kura çekimi yapıldı.

Dün 08.30'da başlayan kura çekimi 19 saat 25 dakika aralıksız süren çalışmayla bugün 03.50 itibariyle tamamlandı.

İnşası devam eden konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine kura yoluyla teslim edilecek.

Sivrice, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi - Son Dakika


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