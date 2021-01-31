Elazığ'da 24 saat kar mesaisi - Son Dakika

Elazığ'da 24 saat kar mesaisi

31.01.2021 14:52

Elazığ'da 24 saat kar mesaisi Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ Belediyesi ekipleri de 24 saat aralıksız çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Elazığ'da 24 saat kar mesaisi

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ Belediyesi ekipleri de 24 saat aralıksız çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi 2 gündür Elazığ genelinde de etkili oluyor. Kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürmesiyle merkezde belediye ekipleri 24 saat mesai yapmaya başladı

Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde ekiplerin, aralıksız çalışma yaparak ana arterler başta olmak üzere, şehrin cadde ve sokaklarında kar temizledi. Merkezin dışında ekipler, merkeze bağlı köy yollarını da açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmasına destek verdiği bildirildi.

Elazığ'da 24 saat kar mesaisi
Elazığ'da 24 saat kar mesaisi
Elazığ'da 24 saat kar mesaisi
Elazığ'da 24 saat kar mesaisi

Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 24 saat kar mesaisi - Son Dakika


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