Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 249 Köy Yolu Kardan Kapandı

Elazığ'da 249 Köy Yolu Kardan Kapandı

42 dakika önce

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 249 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 249 Köy Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 249 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 249 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Kar, Elazığ, Güncel
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