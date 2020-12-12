Elazığ'da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu

12.12.2020 00:57
Elazığ'da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yazıkonak beldesinde 381 konutun yapımı tamamladı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yazıkonak beldesinde 381 konutun yapımı tamamladı. Beldede hak sahibi olan 250 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Yazıkonak beldesinde TOKİ tarafından 381 konutun yapımı tamamlandı. Beldede hak sahibi olan 250 depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla kura çekildi. 156 adet 3+1 ve 94 adet 2+1 konut, çekilen kura sahiplerini buldu. Daha öncede iki farklı noktada tamamlanan konutlar kura ile sahibini bulmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kura çekimi ile 179 kişinin yeni evlerine kavuştuğunu anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Yaklaşık 5-6 hafta önce, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerindeki 179 dairenin kura çekimini yapmıştık. Devletimizi deprem felaketinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlarımızın da katımıyla deprem anından itibaren Elazığ'ımızın, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için yanlarında oldu. Haftalarca gerek enkazların kaldırılması, vatandaşların enkazdan çıkartılması gerekse yaraların sarılması için her türlü katkıyı, çabayı gösterdiler. Allah, onlardan razı olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin hummalı bir çalışma yaptığını anımsatan Vali Yırık, "Elazığ'ımızda 19 bin 500 konutun yapılması için tüm planlamaları yaparak, ihalelerini gerçekleştirerek inşaatlarına başladı. Devletimiz 19 ayrı lokasyonda, Elazığ'da depremzedelerimizin haklarının tevdii ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmayı hızlandırıp devamını gerçekleştiriyorlar. Bugün ise 381 konutun yapıldığı ve artık bitmek suretiyle dağıtımı gerçekleştirilecek olan 250 adet vatandaşımızın kurasını çektik. Devletimiz, bu bahsetmiş olduğum lokasyonda son derece modern ve vatandaşlarımızın mutlulukla müreffeh bir şekilde yaşayacağı konutları üretti. Allah, devletimize zeval vermesin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Yazıkonak, Deprem, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 250 depremzede daha çekilen kura ile yeni konutlarına kavuştu - Son Dakika


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