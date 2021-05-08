Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti - Son Dakika

Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti

08.05.2021 10:47

Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı öncesinde, kısıtlama nedeniyle vatandaşların kabirlere gidemeyeceğini düşünerek, mezarlıkları ziyaret edip dua ederek, kabirlerde bakım ve temizlik gerçekleştirdi Elazığ'da Türk Kızılay'ın...

Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti

Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı öncesinde, kısıtlama nedeniyle vatandaşların kabirlere gidemeyeceğini düşünerek, mezarlıkları ziyaret edip dua ederek, kabirlerde bakım ve temizlik gerçekleştirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Türk Kızılay'ın 250 gönüllüsü, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma nedeniyle vatandaşların mezarlık ziyaretini yapamayacağı için mezarlıklara giderek hem dua etti, hem de kabirlerin bakım ve temizliğini gerçekleştirerek örnek bir çalışma yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının bulaşıcılığını önlemek için ülke genelinde 29 Nisan tarihinden itibaren başlayan 17 günlük tam kapanma Elazığ'da da sürüyor. Valilik koordinesinde bir çok kurum personelinin görev aldığı tam kapanma sürecinde Türk Kızılay Elazığ Şubesi'nin gönüllüleri de sahada çalışmaların devam ediyor. Tam kapanma döneminde bayramda evlerinden çıkamayacak olan vatandaşlar için, 'mezarlık ziyaretleri' projesini hayata geçirdi. Genç Kızılay Elazığ İl Teşkilatı, 250 gönüllüsü ile kentteki mezarlıkları ziyaret ederek, hem dua etti, hem de kabristanlıkların bakım ve temizliğini gerçekleştirdi. Merkez başta olmak üzere Baskil, Keban, Kovancılar, Palu ve Arıcak ilçelerinde mezarlıklarda çevre düzenlemesi yaparak kabirler arasında bulunan atıkları ve yabani otları temizleyen gönüllüler, su döktükleri kabirlerin silinen yazıları da yenileyerek çiçek bıraktı.

Güzel bir proje kapsamında sahada çalışma yürüttüklerini belirten Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Gençlik kollarımızın başlatmış olduğu bir proje. Kadın kolları ve gönüllülerimizle beraber katıldığımız kabir ziyaretleri kapsamında özellikle unutulmuş, terk edilmiş kabirler öncelikli olmak üzere kanaat önderlerimizin, 24 Ocak 2020 depreminde gönüllümüz olan Miraç'ın kabirlerini ziyaret ederek onların kabir temizliklerini yaptık. Ağaçlarının, çiçeklerinin sulanması ve çevrenin temizliğini yaptıktan sonra rahmeti rahmana kavuşanların hepsine Fatiha okuyarak buradan ayırılıp çalışmayı tamamlamak istiyoruz" dedi.

Tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan vatandaşlar için üstlendikleri görevi yerine getirme mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt ise, "Bugün Türkiye geneli Genç Kızılay'ın başlatmış olduğu 'mezar ziyaretlerini' Elazığ teşkilatı olarak da katkı sunuyoruz. Şube başkanlığı, kadın kolları ve bütün gönüllülerimizle şuanda sahadayız. Yaklaşık 250 kişiyle sahada bu alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Baskil, Keban, Kovancılar, Palu, Arıcak ve Elazığ merkezde eş zamanlı olarak başlattığımız ziyaretlerde kabirlerin otlarını temizliyoruz, bakıma muhtaç olan kabirlerin bakımını yapıyoruz, Ayrıca, sulamalarını yapıyoruz ve yazıları silinmiş olan mezarlıklarımızın yazılarını tazeliyoruz. Malumunuz yasaklar var, halkımız dışarı çıkamıyor. Bizler de Genç Kızılay teşkilatı olarak cumhurbaşkanımızın oluruyla sokağa çıkma kısıtlamasında muafız. Bu kısıtlama gereği biz bunu görev edindik. Bu mezarlıkların bu yılki ziyaretleri, temizliği ve bakımını Genç Kızılay gönüllüleri olarak üstlendik" diye konuştu.

Genç Kızılay gönüllüsü Melike Albayrak da "Tam kapanmadan dolayı vatandaşlarımızın mezarlıklara gelememesinden ötürü biz de gönüllülük vazifemizi yerine getirmek için Asri Mezarlığına geldik. Şuan mezarlıkların üzerini temizliyoruz. Yazıları silinen yazıları yeniliyoruz ve onlara dua okuyoruz. Biz kısıtlamadan dolayı vatandaşlarımızın yapamadıklarını, biz de buraya üstümüze düşen görevi yapmaya geldik" şeklinde konuştu.

Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti
Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti

Kızılay, Elazığ, Türk, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 250 gönüllüden, mezarlıklarda vefa hizmeti - Son Dakika


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