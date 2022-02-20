Elazığ'da 250 gram eroinle yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde 250 gram eroin bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu şüpheli S.K'nin Van'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları şüphelinin bulunduğu aracı Elazığ'da kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada küçük parçalar halinde ambalajlanmış 250 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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