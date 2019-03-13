Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 250 Öğrenci ile Muhteşem Kareografi

Elazığ'da 250 Öğrenci ile Muhteşem Kareografi

13 dakika önce

Elazığ'da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız kareografisi hayran bıraktı.

Elazığ'da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız kareografisi hayran bıraktı. Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi tarafından öğretmenlerin organizasyonuyla öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulünü kutlamak için koreografi çalışması yaptı. Beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde 250 öğrenci 5 gün boyunca prova yaparak ay yıldız kareografisini yapmayı başardı. 5 gün süreni çalışmanın ardından 250 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Başarılı bir şekilde oluşturulan bayrak sonrası öğrenciler hep bir ağızdan istiklal marşını okudu. O anların Drone ile görüntülenmesi ise güzelliği ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Ahmet Kabaklı, Elazığ, Güncel
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