Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi

Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi

17 dakika önce

ELAZIĞ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 250 öğrenci, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi, System.String[]
ELAZIĞ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 250 öğrenci, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde ay yıldız koreografisi hazırladı. 5 gün boyunca prova yapan öğrenciler, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay- yıldız oluşturdu. O anlar, drone ile görüntülendi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:33 Kaynak: DHA

Ahmet Kabaklı, Anadolu Lisesi, Elazığ, Güncel
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