Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi

Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi

1 saat önce

Elazığ'da 250 öğrenciyle 'ay- yıldız' koreografisiElazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 250 öğrenci, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Elazığ'da 250 öğrenciyle 'ay- yıldız' koreografisi

Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 250 öğrenci, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde ay yıldız koreografisi hazırladı. 5 gün boyunca prova yapan öğrenciler, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay- yıldız oluşturdu. O anlar, drone ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: DHA

Ahmet Kabaklı, Anadolu Lisesi, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 250 Öğrenciyle 'Ay- Yıldız' Koreografisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]