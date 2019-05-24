Elazığ'da 26 dilenciye ceza kesildi
7 saat önce
Elazığ'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:04 Kaynak: İHA
'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, Ramazan ayı kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye para cezası kesildi.
Yabancı uyruklu 6 şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. - ELAZIĞ
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