Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 26 dilenciye ceza kesildi

Elazığ'da 26 dilenciye ceza kesildi

7 saat önce

Elazığ'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.

Elazığ'da 26 dilenciye ceza kesildi, System.String[]
Elazığ'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye para cezası kesildi.

Yabancı uyruklu 6 şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:04 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Elazığ, 3. Sayfa
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