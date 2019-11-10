Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.

Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ülkeye faturasız getirildiği belirlenen 26 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, sürücü A.T. gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:03 Kaynak: DHA
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