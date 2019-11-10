Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:03 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ülkeye faturasız getirildiği belirlenen 26 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, sürücü A.T. gözaltına alındı.
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