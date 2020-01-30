Elazığ'da 266 öğrencinin eğitim gördüğü ağır hasarlı okul boşaltıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 266 öğrencinin eğitim gördüğü ağır hasarlı okul boşaltıldı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'şiddetindeki depremde ağır hasar alan Palu ilçesinde 266 öğrencinin eğitim gördüğü okul boşaltıldı.

Elazığ'da 266 öğrencinin eğitim gördüğü ağır hasarlı okul boşaltıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'şiddetindeki depremde ağır hasar alan Palu ilçesinde 266 öğrencinin eğitim gördüğü okul boşaltıldı. Kısa süre içinde okulun yıkımına başlanacağı bildirildi.


Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde merkez ve köylerde olduğu bir çok yapıya hasar verdi. Palu ilçesinde de Atatürk Ortaokulu ağır hasar gördü. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve inceleme sonrasında ağır hasar kaydı verilen okul bugün görevliler tarafından boşaltıldı. Okulun yıkım işlemine en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.


Öte yandan yıkılacak olan Palu Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 266 öğrencinin ise yeni okul yapılana kadar ilçede bulunan Yavuz Selim İlkokulunda eğitime devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Palu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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