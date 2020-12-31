27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı - Son Dakika

27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı

31.12.2020 18:49

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, 27 Aralık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun taburcu edildiğini bildirdi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, 27 Aralık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun taburcu edildiğini bildirdi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesine başhekim olarak atanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Keleş, düzenlenen devir teslim törenin ardından göreve başladı.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştiren törende konuşan İl Sağlık Müdürü Polat, kentte 27 Aralık'ta merkez üssü Kavaktepe köyü olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, herhangi bir can kaybının olmamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Depremde paniğe kapılan 80 kişinin düşme sonucu yaralandığını ve bunların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını hatırlatan Polat, "Bu kişilerin 74 tanesinin ilk gün ayakta tedavisi yapıldı ve taburcu edildi. 6 vatandaşımız da hastaneye yatırılarak tedavisine devam edilmişti. Şu an itibariyle 5 kişi daha taburcu edildi ve 1 hastamızın serviste tedavisine devam edilmektedir. İnşallah onu da en kısa sürede taburcu etmeyi umut ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye de değinen Polat, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak bir salgın sürecini yönettiğini dile getirdi.

Elazığ'da da bütün kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile işbirliği sayesinde çok başarılı bir süreç yönettiklerini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Tüm hastanelerimizde aldığımız tedbirlerle başvuruda bulunan bütün hastalarımız sorunsuz bir şekilde kabul edilmekte, gerekli tetkikleri ve tedavileri yapılmaktadır. Fethi Sekin Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana Elazığ'a ve bölgeye çok kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Sağlık yöneticileri olarak bu denli devasa sağlık kompleksinin Elazığ ve bölge için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Buranın idaresinin de o denli çok önemli olduğunun farkındayız ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Yeni göreve başlayan Prof. Dr. Erol Keleş hocamızla bundan sonra beraberce Elazığ ve bölgemize çok daha kaliteli, çeşitli, konforlu sağlık hizmeti sunacağımızda en ufak bir şüphem yoktur."

Başhekimlik görevine atanan Keleş ise bölgeye ve ülkeye hizmet için başarılı çalışmalar yürüteceklerine inandıklarını aktararak, "Bana emanet edilen bu görevi en iyi şekilde temsil etme ve ileriye taşıma anlayışı içerisinde olacağım. Görevim süresince, ciddiyet ve samimiyet ilkeleriyle, koordinasyon ve diyalog içerisinde hareket ederek, bir üyesi olmaktan gurur duyduğum sağlık camiasına, mesleğime, meslektaşlarıma, Elazığ'a ve ülkeme hizmet etmek için başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı
27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı
27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı
27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı

Fethi Sekin, Deprem, Elazığ, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 27 Aralık'taki depremde yaralanan 80 kişiden 79'unun tedavisi tamamlandı - Son Dakika


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