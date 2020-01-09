Elazığ'da 27 bin kişi hac kurasına katıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 27 bin kişi hac kurasına katıldı

7 saat önce

Türkiye genelinde yapılan hac kurasına Elazığ'da 27 bin hacı adayı katıldı.

Elazığ'da 27 bin kişi hac kurasına katıldı, System.String[]

Türkiye genelinde yapılan hac kurasına Elazığ'da 27 bin hacı adayı katıldı.


İl Müftülüğü Konferans salonunda hacı adayları, Türkiye geneli yapılan hac kura çekimini canlı izledi. Türkiye genelinde 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı kura da ismi çıkan 83 bin 430 kişinin hacca gideceği belirtildi. Elazığ'da ise 27 bin kişinin kura çekimine katıldığı, yaklaşık bin adayın kura sonrası isimlerinin belirlenerek kutsal topraklara gitme imkanı bulacağı aktarıldı.


Elazığ'da kuraya katılan 27 bin hacı adayının olduğunu belirten Müftü Vekili Abdürrahim Aytaç, "Kesin olmamakla birlikte bin civarında hacı adayımız hacca gidecek. Uzun yıllardır ön kayıt olmadığı halde bekleyenler var. Rabbim hepsine en kısa zamanda nasip eylesin. Talep çok fazla, gidecek sayı belli. Hepsinin gitme imkanı yok. Allah hepsine en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin" dedi - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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