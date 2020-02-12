Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı - Son Dakika

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 275'inin yıkım işlemi tamamlandı. Ekipler, bir taraftan yıkım işlemlerini sürdürürken, diğer taraftan da depremzedeler için konteyner kentlerden yapımı sürece geçici barınma merkezlerini bitirmeye çalışıyor.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 275'i yıkıldı. Kent genelinde Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahalleleri başta olmak üzere bir çok noktada yıkımların aralıksız devam ettiği bildirildi.



Geçici barınma merkezleri için yoğun çalışma



Öte yandan çadırda kalan depremzedelerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi için çalışmalar ise eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bir kısmı kentteki bazı yurt ve misafirhanelere yerleştirilen deprem zedeler için 1'i Sivrice'de 4'ü kent merkezinde olmak üzere 5 ayrı yerde 5 binden fazla ailenin kalacağı konteyner kent kurulumu yapılıyor. Konteyner kentlerin bir kısmının bir hafta içerisinde tamamlanarak depremzede ailelerin yerleştirilmesinin planlandığı bunun için ekiplerin sahada 24 saat aralıksız çalışma yaptığı kaydedildi. - ELAZIĞ