Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı - Son Dakika

Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı

6 saat önce

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 275'inin yıkım işlemi tamamlandı.

Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı, System.String[]

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 275'inin yıkım işlemi tamamlandı. Ekipler, bir taraftan yıkım işlemlerini sürdürürken, diğer taraftan da depremzedeler için konteyner kentlerden yapımı sürece geçici barınma merkezlerini bitirmeye çalışıyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 275'i yıkıldı. Kent genelinde Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahalleleri başta olmak üzere bir çok noktada yıkımların aralıksız devam ettiği bildirildi.


Geçici barınma merkezleri için yoğun çalışma


Öte yandan çadırda kalan depremzedelerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi için çalışmalar ise eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bir kısmı kentteki bazı yurt ve misafirhanelere yerleştirilen deprem zedeler için 1'i Sivrice'de 4'ü kent merkezinde olmak üzere 5 ayrı yerde 5 binden fazla ailenin kalacağı konteyner kent kurulumu yapılıyor. Konteyner kentlerin bir kısmının bir hafta içerisinde tamamlanarak depremzede ailelerin yerleştirilmesinin planlandığı bunun için ekiplerin sahada 24 saat aralıksız çalışma yaptığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı Mersin'de kayığı devrilen bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu 14 ilde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:55 Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 275 binanın yıkım işlemi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]