Elazığ'da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Elazığ'da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi

6 saat önce

Elazığ'da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 29 dilenci yakalandı, 5 bin 403 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi, System.String[]

Elazığ'da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 29 dilenci yakalandı, 5 bin 403 TL para cezası kesildi. Öteyandan 3 dilenci hakkında da kucaklarında çocuklarını kullanarak duygu sömürüsü yaptıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 29 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerden 3'üne kucaklarında çocuklarla duygu sömürüsü yaparak dilenmekten adli işlem yapıldı. Ayrıca dilencilere toplam 5 bin 403 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 180 TL'yde el konuldu.


Ekiplerin, kamuya açık mekanlarda, mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayanlarla, dilenenlere yönelik uygulamaların süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Zabıta, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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