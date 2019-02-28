Elazığ'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünün 2.45 kilometre yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.33'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin merkez üssünü ise Elazığ
merkeze bağlı Kumla köyü, büyüklüğünü ise 3.0 olarak açıkladı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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